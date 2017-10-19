Barzani'nin Yardımcısı Kosret Resul İçin Tutuklama Kararı

Irak yargısı, merkezi yönetime bağlı birliklere yönelik "işgal güçleri" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Irak Yüksek Yargı Yönetimi sözcüsü Abdusettar Bayraktar, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bayraktar açıklamada, Yüksek Yargı Yönetimi'ne bağlı Risafa İnceleme Mahkemesi'nin, Kerkük'te görev yapan polis ve ordu birliklerine "işgal güçleri" ifadesini kullanmasından dolayı Resul hakkında tutuklama kararı verdiğini belirtti.

Sözcü Bayraktar, Resul'un bu sözlerinin Irak Silahlı Kuvvetlerine "hakaret içerdiği ve kışkırtmayı teşvik ettiğini" vurgulayarak, tutuklama kararının 226 sayılı ceza kanununa göre verildiğini kaydetti.