Barzani’den “Referandumdan Dönüş Yok” Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Erbil’de bir grup akademisyenle bir araya geldi.

AA’da yer alan habere göre, burada yaptığı açıklamada Barzani, “Tüm taraflara referandumdan geri adım atılmayacağı ve zamanında yapılacağı güvenini veriyorum.” dedi.

Bağdat yönetimiyle 2003 yılından sonra ortak hareket etmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Barzani, şunları söyledi:

“Ancak ortaklık anlayışı onlarca kez bitti. Anlaşılan o ki Kürtler Bağdat’ta istenmiyor. Irak siyasetinin ömrünün bu şekilde uzaması felakete yol açar.”

Barzani, Kürtlerin Bağdat yönetimine bağlı ordu içerisindeki oranının da yüzde 1’i geçmediğine dikkat çekerek, “İstesek de istemesek de Bağdat’ta iktidarda mezhepçi hükümet var. Irak’ta demokrasi ve federalizm kalmadı.” ifadelerini kullandı.