Barzani’den “Referandum Ertelenmeyecek” Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Temsilcisi Jan Kubis’i Erbil’deki başkanlık konutunda kabul etti.

AA’da yer alan habere göre, Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin görüşmede 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu ele aldıkları belirtildi.

“Referandum Kararını IKYB Halkı Verdi”

Barzani’nin Kubis’e referandum kararının IKBY halkı tarafından verildiğini söylediği kaydedilen açıklamada, doğal ve yasal bir hak olarak üzerinde karar verilen tarihte referandumun yapılacağını yinelediği ifade edildi.

Kubis’in de BM’nin referandum ve Bağdat-Erbil arasındaki diyaloğa ilişkin görüş ve önerilerini Barzani’ye ilettiği aktarıldı.

Bağdat Hükümeti: Sonucu Tanımayacağız

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran’da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılacağını ilan etmişti.

Bağdat hükümetinin başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani’nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada bunun anayasaya aykırı olduğunu savunarak sonucu tanımayacaklarını söylemişti.