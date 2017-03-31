Barzani'den 'Bağımsızlık Referandumu' Açıklaması

»Ana Sayfa»Irak
31.03.2017 09:08
Barzani'den 'Bağımsızlık Referandumu' Açıklaması
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyeti Erbil kentindeki başkanlık konutunda kabul etti.

Görüşmede Guterres ve Barzani, uluslararası toplumun IKBY'deki iç göçmen ve sığınmacılar için vermesi gereken insani yardım, IŞİD sonrası Irak'ın sorunlarının çözümü ve IKBY'nin kaderini tayin edecek "bağımsızlık referandumunu" ele aldı.

Erbil'e ziyaretlerinden dolayı BM Genel Sekreteri Guterres ve beraberindeki heyete teşekkür eden Barzani, "Dünyanın IKBY halkının kendi geleceği hakkında vereceği karardan haberdar olabilmesi için yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini" söyledi.

IKBY'ye yardımlarından dolayı uluslararası koalisyon güçlerine ve BM'ye teşekkür eden Barzani, Peşmerge güçleri ve Irak ordusunun ortak hareket etmesi sonucu elde edilen büyük zaferlerden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.

Guterres ise iç göçmen ve sığınmacı meselesi konusunda uluslararası toplumun IKBY'ye yardımları sunma konusunda yetersiz kaldığını, bunun telafi edilmesi için de tüm imkanlarını seferber edeceğini aktardı.

Guterres, BM'nin tüm kurumlarının özellikle IŞİD sonrası sorunların çözülmesi için Irak ve IKBY ile tam dayanışma içerisinde hareket etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Barzani ve Guterres'in basına kapalı toplantısında BM Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, IKBY İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa'nın da hazır bulunduğu ifade edildi.

 

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