Barzani’den Bağdat’a “Dostane Diyalog” Çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Süleymaniye kentindeki “evet” mitinginde yaptığı konuşmada, 25 Eylül’de düzenlemeyi planladıkları bağımsızlık referandumunun “normal ve yasal” olduğunu söyleyerek, “Bu, suç değil. Yaklaşık 100 yıl boyunca haksızlığa uğrayan bir halk, bağımsızlık talebinde bulunuyor.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, referandumun ardından Bağdat hükümeti ile görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Barzani, şunları söyledi:

“Referandum sonrası Bağdat’la tüm sorunların çözülmesi için uluslararası toplumun desteğiyle çok ciddi ve dostane bir şekilde diyaloğa geçmeye hazırız. Tüm sorunları bir ya da iki yıl içinde çözdükten sonra güzellikle ve kardeş gibi veda ederiz. 100 yıl boyunca ‘Ortak ve kardeş gibi yaşayalım.’ dedik ancak siz kabul etmediniz. O zaman gelin komşu gibi yaşamak için vedalaşalım. Siz dostumuz, kardeşimiz, müttefikimizsiniz.”

Barzani, “Belki birçoğu yanlış anlamıştır ancak bize göre referandum dünyanın sonu değildir. Kürdistan halkının kararı her şeye bir son getirecek anlamı da taşımıyor.” dedi.