Barzani’den “Alternatif Yoksa Referandum Ertelenmez” Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Erbil’in Soran ilçesinde katıldığı “evet” mitingindeki konuşmasında, “Referandumu sadece ‘Bakın, referandum düzenleniyor.’ diye yapmıyoruz. Referandumdan amacımız, tüm dünyaya bağımsızlık istediğimizi belirtmektir.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, konuşmasında, referandumun ertelenmesi konusuna değinen Barzani, “Her zaman bunu söyledik: Eğer referandumun yerini tutacak bir teklif sunulursa hiç problem değil, ancak referandum gibi bir alternatif yoksa bunun ertelenmesi imkânsızdır.” diye konuştu.

Sorunlarının uluslararası toplumla değil sadece Bağdat’la olduğunun altını çizen Barzani, 25 Eylül’deki referandumu ertelemenin ancak Bağdat yönetimiyle referanduma denk bir anlaşma yapılmasına bağlı olduğuna dikkat çekti.

Barzani, “Bağdat ile sorunları çözmemiz lazım. Bu da şöyle olabilir: Erbil ve Bağdat arasında, referandumun yerini tutacak ikili bir anlaşma yapılıp ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenir ve yerine getirileceğine dair garanti verilirse, o zaman referandumun alternatifi olur. Ancak size gerçeği söylemem gerekirse Bağdat bu konuda istenilen şekilde adım atmış değil.” ifadelerini kullandı.

Barzani, iki üç gün içinde referandumun ertelenmesine karşılık teklifin sunulması hâlinde 25 Eylül’de kutlama yapacaklarını, aksi takdirde referandum için sandık başına gideceklerini söyledi.

Somut garantiler istediklerini dile getiren Barzani, şunları kaydetti:

“Geçmiş yıllarda çok acı tecrübelerimiz oldu. Sözle verilen garantilere güvenmiyoruz. Teklifin çok iyi bir dille yazılıp hiçbir ihtilafa yer verilmemesi lazım. Bağdat ile diyaloğumuz artık bütçenin gönderilmesi veya filan bakanlığın verilmesi şeklinde değil. Bu süreci geçtik. Bağımsızlık istiyoruz.”