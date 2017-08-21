Barzani: Referandum Kararında İptal veya Erteleme Yok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, bağımsızlık referandumunun 25 Eylül’de yapılacağını duyurdu. Başkanlık seçimlerinde ise, "Ne kendisinin ne de kendisine yakın bir ismin" aday olamayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan’da yayımlanan Okaz Gazetesi’ne röportaj veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunu ertelemenin söz konusu olmadığını, planlandığı gibi 25 Eylül’de yapılacağını kaydetti. Barzani Irak merkezi yönetimiyle uzun süreli bir ortaklığınsa başarılı olmayacağını ifade etti.

Parlamento ve başkanlık seçimlerinin de önceden planlandığı Kasım’da yapılacağını belirten Barzani, bu seçimlerde "ne kendisinin ne de kendisine yakın bir başkasının" aday olmayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeye de değinen Barzani, “Tillerson’ın referandumu erteleyin talebini reddettim. Ancak Bağdat'la yaşanan sorunlara çözüm için diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim” ifadesini kullandı.