Barzani Kerkük'ten Çekilme İçin Rakip Kürt Partilerini Suçladı

Kerkük'ün Pazartesi günü Irak ordusu ve Haşdi Şabi tarafından ele geçirilmesinden beri ilk kez konuşan Mesud Barzani, 2014 yılından beri ellerinde tuttukları kentten geri çekilme emrini rakip partilerin verdiğini kaydetti.

BBC Monitoring'in El Arabiya televizyonuna dayandırdığı bilgiye göre Barzani, "Kerkük'te olanlar, Kürt partilerin aldıkları bireysel kararların sonucunda yaşandı" dedi.

Barzani, Kürtlerin referandumda bağımsızlık yönünde kullandıkları oyların "boşu boşuna" olmadığını da söyledi.