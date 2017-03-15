Barzani: İşgalci PKK, Irak Kürdistanı’nı Terketsin

»Ana Sayfa»Irak
15.03.2017 22:40
Barzani: İşgalci PKK, Irak Kürdistanı’nı Terketsin
IKBY Başkanı Barzani'nin başkanlığını yaptığı KDP, Kuzey Irak'ta 515 köyü işgal eden PKK'nın IKBY'yi terk etmesi çağrısı yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin başkanlığını yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), PKK'nın Irak Kürdistanı’nda 515 köyü işgal ettiğini belirterek, IKBY'yi terk etmesi çağrısı yaptı.

KDP'den yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın, Duhok vilayetinde 304, Erbil'de 177 ve Süleymaniye'de ise 34 köy olmak üzere toplam 515 köyü işgal etmiş durumda olduğu ve köy sakinlerinin evlerine dönmesine izin vermediği ifade edildi.

Açıklamada, "Hükümet oraya istediği şekilde hizmet sunamadığından dolayı işgal edilen köyler harabeye döndü. Köylerin işgal edilmesi ve yeninden imarına izin verilmemesi, IKBY'nin egemenliğini ayaklar altına aldığı gibi, genel olarak bölge halkı ve özellikle köy sakinlerine karşı suç niteliğindedir. Bu yüzden en iyi çözüm (PKK'nın) IKBY'yi terk etmesidir." ifadesi kullanıldı.

"PKK, oradaki insanların yaşamlarını altüst ediyor"

Örgütün bölgedeki faaliyetleri ve geçmişte yaşanan acı tecrübelere de yer verilen açıklamada, "Geçmişe gidip baktığımız zaman PKK'nın kimseyle anlaşamadığı ve kendisinden başkasını kabul etmediği ortaya çıkıyor. PKK, oradaki insanların yaşamlarını altüst edip, bölgenin yeniden inşasını engelliyor." değerlendirmesi yapıldı.

PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) sistematik bir şekilde saldırmasının şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK'nın tehlikeli ideolojik yüzü ortaya çıkıp, totalitarizme dayandığı görülüyor, bunun yanında, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmek istediği ancak büyük hezimete uğrayan siyasi projelerin başarısızlığını örtmek için kendisi gibi düşünmeyenleri sindirmeye çalışıyor."

AA

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