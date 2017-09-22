Barzani Her Halükarda Başardı

HAKSÖZ-HABER

IKBY’deki referandum gündemini değerlendiren Bahadır Kurbanoğlu, oldukça sıkıştırılmış ve başta İran ile ABD olmak üzere birçok güç tarafından iktidar koltuğundan indirilmek istenen Barzani’nin referandum gündemi ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardığını ve referandum olsun olmasın Barzani’nin daha şimdiden sürecin kazananı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili son gelişme ve analizleri Sözü Esirgemeden programının bugünkü (22 Eylül 2017) etabında değerlendiren Bahadır Kurbanoğlu, yedi maddede topladığı değerlendirmelerinde referandum ister gerçekleşsin ister ertelensin her iki durumda da Barzani’nin sürecin kazananı olduğunu kaydetti.

Bahadır Kurbanoğlu’nun konuyla ilgili değerlendirmelerini aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilir veya dinleyebilirsiniz: