Barzani: Erdoğan Elinden Geleni Yaptı Ama...

»Ana Sayfa»Dünya
24.02.2017 23:49
Barzani: Erdoğan Elinden Geleni Yaptı Ama...
Türkiye ziyareti öncesi Alman medyasına konuşan Mesud Barzani, çözüm sürecinde Erdoğan'ın cesurca elinden geleni yaptığını, ancak farklı gelişmelerin süreci engellediğini söyledi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuşan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye ve Erdoğan'la ilgili soruya cevap verdi.

Türkiye’nin bölgedeki rolü hakkında Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolüne dikkat çekerek, Kürtlerin Suriye’de Türkiye’nin endişelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade etti.

Barzani, "Erdoğan güçlü bir duruş sergileyerek, Kürtlerle Türkleri barış süreciyle birleştirmeye çalışan tek siyasetçi olmak istedi. Ancak, maalesef Türkiye’de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesur bir siyasetçi" dedi.

Haber 7

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM'den İsrail Yargısına Tepki24 Şubat 2017 Cuma 17:24
  • Avustralyalı Muhalif Liderden Filistin'e Destek24 Şubat 2017 Cuma 14:40
  • Cenevre'de Muhalifler, Esed’in İşbirlikçisi Sözde Muhaliflerle Aynı Masaya Oturmadı24 Şubat 2017 Cuma 11:01
  • Trump Güvenli Bölge İçin 'Taahhüt İstiyor'24 Şubat 2017 Cuma 09:59
  • Türkiye, Ege’deki NATO Gücünün Geri Çekilmesini İstiyor!24 Şubat 2017 Cuma 09:51
  • e-Devlet’ten Alınan Nüfus Belgeleri Resmiyet Kazandı24 Şubat 2017 Cuma 09:28
  • “Gerekirse Gülen’in İadesini Görüşmek İçin ABD’ye Gidebilirim”24 Şubat 2017 Cuma 08:27
  • Rus Ordusu Propaganda Ekibinin Varlığını Kabul Etti23 Şubat 2017 Perşembe 23:47
  • Macaristan, Sırbistan Sınırına Yeni Tel Örgü Çekecek23 Şubat 2017 Perşembe 21:57
  • Kolombiya ile FARC Arasındaki Müzakerelerde Sona Doğru23 Şubat 2017 Perşembe 16:58
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim