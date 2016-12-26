“Barzani Başaramazsa TSK Gereğini Yerine Getirir”
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kilis Valiliği’ni ziyaretinde basın toplantısı düzenledi. Kaynak, Irak Kürdistan Bölgel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin PKK’nın Şengal’den (Sincar) çıkması gerektiğini söyleyerek, “Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız.” şeklindeki açıklamasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“BM sözleşmesi sınırımız dışından bize gelen her türlü terör faaliyeti, ülke güvenliğine tehlike ve tehdit getiren her türlü faaliyeti yok etme görevi veriyor. Zâten o yüzden sözleşmenin verdiği o yetkiye istinaden Fırat Kalkanı Operasyonu’nu ve Kandil’e hava operasyonlarını yapıyoruz. Cumhurbaşkanı’mız ve Başbakan’ımız çeşitli defalar ilan ettiler MGK’nın çeşitli toplantılarının sonuç bildirisinde bunları açıkladılar, Şengal’de yeni bir Kandil oluşumuna asla müsâde etmeyiz. Bu ülkemize yeni bir mikrop yuvası kapısı açmak demektir. Ülkemize yeni bir mikrop sirayet edecek bir merkezin oluşmasına Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla müsâde etmez. Tabî Barzani kendi egemenlik sınırları içerisinde olduğu için kendi görevini yapıyor. Sayın Barzani’nin başarılı bir netice alması en büyük dileğimiz ama olmadığı takdirde bunun gereğini Türkiye TSK marifetiyle yerine getirecektir.”
Barzani: PKK’nın Varlığı Bölgede İstikrarsızlığa Sebep Oluyor
Irak Kürdistan Bölgel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, geçen hafta Al Monitor’e konuşmuş, PKK’nın Şengal (Sincar) bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayarak “PKK’nın Şengal’deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal’in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK’nın oradaki varlığıdır.” ifadelerini kullanmıştı.
Barzani, “Şengal halkı geleceğinden emin değil, bu yüzden kente geri dönmüyor. Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK’nın şunu anlaması lâzım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor.” diye konuştu.
“Eğer PKK Şengal’de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?” sorusuna Barzani, “Evet.” yanıtını verdi.
Barzani, “Şengal’in nasıl yönetileceğine Şengal halkı karar vermeli. Bu yüzden Şengal’e müdahale eden güçler orada kalmamalı. Bize göre PKK’nın Şengal’de kalmasına gerek yok. Bölgeden çıkmalıdırlar.” dedi.
Kaynak: AA, Al Jazeera
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