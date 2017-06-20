Bartın'da Suriyeli Yetimler Yararına İftar Yapıldı

Fetih-Der ve birçok farklı STK’nın beraber organize olarak, Türkiye-Suriye sınırında, Akrobat isimli mevkide şehit aileleri ve yetimler için inşa ettirdiği 160 hanelik “Abdülhamid Han Yetim Yaşam Merkezi Projesi”ne katkı sağlamak için Bartınlı hayırseverler Bartın Özgür-Der Temsilciliği tarafından organize edilen iftar yemeğinde buluştular.

Sunuş konuşmasını gerçekleştiren Aydın Kuloğlu şu hususlara değindi: “Kur’an’la arınma, murakabe, rahmet, diriliş için manevi kamp işlevi gören bir Ramazan ayını daha geride bırakmak üzereyiz. Ramazan ayı, aynı zamanda ümmet ve kardeşlik bilincinin doruğa vardığı dayanışma ve paylaşma bilincinin daha derinlik kazandığı nadide bir aydır. Ümmet coğrafyasının her bir memleketi ne yazık ki acılara ve sıkıntılara maruz kalmaktadır. Hal bu iken bizler Müslümanlar olarak kardeşlik ve fedakarlık bayrağını daha fazla yükseltmek ile sorumluyuz. Ramazan ayı ise buna vesile olması bakımından ayrıca önemli bir konumda duruyor. Bu akşam da bu vazife bilinci ile burada toplanmış bulunuyoruz. Bu proje 11.5 dönümlük bir arazi içinde, 160 ev, cami, giyim marketi ve aşevini de müştemilatında ihtiva eden tam teşekküllü bir yaşam merkezi olacak inşallah. Özgür-Der olarak bu projeye destek oluyoruz. Bu hayırlı projenin, ümmetin mazlum evlatlarına karşı kardeşlik vazifemizi gerçekleştirmek için vesile olacağına inanıyoruz. Kardeşlerimiz bizden yardım bekliyorlar. Lütfen bu konuda duyarlılık oluşturmak için çaba gösterilim.”

Proje hakkında yapılan bilgilendirme ve sinevizyon gösteriminin ardından program Kur’an tilaveti ile sona erdi.