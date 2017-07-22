Bartın'da FETÖ/PDY Davalarında Karar

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ayrı ayrı yargılanan ve meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski emniyet şube müdürleri Nedim Akdemir, Hüseyin Şimşek, Mehmet Resul Dev ve Yakup Özal, polis memurları Sinan Saraç ve Süleyman Şimşek ile öğrenci Enes İbrahim Soy hakkındaki davalar karara bağlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmalarına, 7 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eski emniyet şube müdürü Hüseyin Şimşek, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Hain darbe girişimini lanetlediğini ifade eden Şimşek, "15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan bu hain örgütle adımın anılmasından çok rahatsız oluyorum. 20 yıllık meslek hayatımda devletime, milletime hep üst düzey hizmet yaptım. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Nedim Akdemir de ByLock kullanmadığını, amirleri dışında kimseden talimat almadığını ve malum yapının hiçbir yerinde olmadığını savundu.

Savunmalarının ardından mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanıklar, terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Nedim Akdemir'e 8 yıl 9 ay, Sinan Saraç, Hüseyin Şimşek, Yakup Özal, Mehmet Resul Dev ve Enes İbrahim Soy'a 7 yıl 6'şar ay, Süleyman Şimşek'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Süleyman Şimşek'in adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

AA