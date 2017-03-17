‘Barolar Birliği CHP’nin Alternatif Genel Merkezi Gibi’

Adalet Bakanı Bozdağ, Metin Feyzioğlu’nun Avrupa’da referandum için 'hayır' kampanyası yürütmesine tepki gösterdi. Bozdağ, Feyzioğlu'ndan Barolar Birliği'nin levhasını değiştirip "Cumhuriyet Halk Partisi alternatif genel merkezi" yazmasını istedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 16 Nisan'da yapılacak referandum için Avrupa’da "hayır" kampanyası yürütmesine hükümetin tepkisi sürüyor. Kocaeli'de konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sivil toplum örgütleri ideolojilerin esiri olurlarsa o zaman o ideolojinin dışındaki insanların hiçbirisinin hakkına, hukukuna sahip çıkmıyorlar ve gerçekten büyük zarar veriyorlar. Türkiye'nin Barolar Birliği de şu anda öyle. Geçmişte de öyleydi ama ara örnekler, Vedat Bey (Ahsen Coşar) gibi örnekleri çıkarırsanız öyleydi. Ben onun için de diyorum ki Barolar Birliği'nin hiç olmazsa levhasını değiştirse Feyzioğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi alternatif genel merkezi' diye yazsa da iyi olur yani. Hiç olmazsa adını doğru koysun. Zaten Kılıçdaroğlu tek başlı yürütmeye karşı çıkıyor. CHP'de bir eşbaşkanlık sistemi gelmiş olur, 'çift başlılık iyi' diyor. O zaman o genel merkezi Söğütözü'nde o yönetir, öbürü de Barolar Birliği'nde... Beraber gül gibi geçinip giderler" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Perşembe günü Sakarya'da yaptığı mitingde Feyzioğlu'na yönelik, "Hayır kampanyası yapmak üzere PKK ile beraber Avrupa'da dolaşan ki bunlardan bir tanesi de Türkiye Barolar Birliği'nin Başkanıdır. Sen nasıl Barolar Birliği Başkanısın? Senin PKK ile yan yana olmanı kim anlatabilir? Şu anda Kandil, PKK'nın başı, bölücü terör örgütlerinin yandaşları 'hayır' diyor mu? Kişi sevdikleriyle beraberdir, unutmayın" ifadelerini kullanmıştı.

"Terör örgütlerinin propagandasının bir bakanın kaleminden Türkiye'ye gönderilmesini kabul etmeyiz"

Bakan Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Maas'ın 2 Mart'ta gönderdiği ve Türkiye'de tutuklu Die Welt temsilcisi olan Türk-Alman vatandaşı Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını istediği mektuba yanıt vermiş; mektubunda, Türk yargısının anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda bağımsız ve tarafsız olarak hiçbir makam, merciden emir ve talimat almadan karar verdiğini ifade etmişti.

Bozdağ konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda pek çok ülkede terör örgütlerinin oluşturduğu algı operasyonları üzerinden Türkiye değerlendirmeleri yapıldığını görüyoruz ve bunların hiçbirisinin gerçekliğinin olmadığını görüyoruz. Kendilerine de çok açıkça ifade ediyoruz. Terör örgütlerinin propagandalarını Türkiye'nin gerçekleriymiş gibi aktaranlara karşı bizim tutumumuz çok nettir. Adil olmayan, objektif olmayan, terör örgütlerinin propagandasının bir bakanın kaleminden Türkiye'ye gönderilmesini biz kabul etmeyiz ve buna itibar da etmeyiz. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır, tarafsız bir yargıdır."

"Türk yargısı Alman yargısından daha adil, bağımsız ve tarafsız"

"Bakan diyor ki 'Deniz Yücel'i, serbest bırakmazsanız adil yargılanma yaptığınıza biz inanmayız', bir Adalet Bakanı böyle bir cümle kurabilir mi? 'Adil yargılama ancak o serbest bırakılırsa olur.' Bir yandan yargı bağımsızlığı diyor, öte yandan da Türkiye'nin Adalet Bakanı'ndan 'Yargıya müdahale edin, eğer müdahale etmez, serbest bıraktırmazsanız biz sizin yargınızın adil olduğuna inanmayız' diyor. Kusura bakmasınlar; Türk yargısı tartışmasız Alman yargısından daha adil, daha bağımsız, daha tarafsız bir yargıdır."

Kaynak: AA