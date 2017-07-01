‘Barışın Garantörü’ (!) Rusya’dan Suriyeli Sivile Balyozlu İşkence

İşgalci Rusya’nın Suriye’de işlediği cinayetlerin son örneği, Rus askerlerin bir sivile uyguladığı işkence oldu. Suriye'de kayda alınan görüntülerde Rus askerlerin Suriyeli sivile yönelik işkencesi yer alıyor.

Suriye’den sızdırılan ve sosyal medyada yayılan bir videoda, Rus askerlerinin Suriyeli bir adamı balyozla döverek işkence yaptığı görülebiliyor. İşkence gören Suriyeli adam askerlerce "IŞİD mensubu olmakla" suçlanıyor. Etrafı tamamen sarılan Suriyeli adama indirilen balyoz darbeleri videoda yer alıyor. Öte yandan biraz ileride yine bir sivile ait olduğu düşünülen kesik bir insan başı duruyor.

Askerlerin Rus olduğu anlaşılıyor

Video yer alan askerlerin Rus askeri oldukları ve Rusça konuştukları belirtiliyor. Askerlerin ‘’Haydi başlayalım, kahrolası IŞİD’’ sözleri de videoda duyulabiliyor. Askerlerdeki üniformalar ve ekipmanlar Suriye’deki Rus Özel Kuvvetleri üyelerinin önceki videolarında görülenlerle örtüşüyor. Ayrıca videoda açıkça görünen bir peçte Rusça olarak şunlar yazıyor: ‘’Senin gerçekten, gerçekten canını yakacağım.’’

Kaynak: Mepa News, Haksöz-Haber