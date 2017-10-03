Barcelona Kulübünden Greve Destek

Barcelona Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısından sonra Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, "Katalonya'nın yaşadığı gerçeği dünyaya açıklamaya devam edeceğiz." dedi.

Katalonya'da yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve bununla bağlantılı olaylarda Barcelona Kulübünün, Katalan halkının yanında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Bartomeu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz ve ülkemizin özgürlüklerine daha çok bağlıyız. Vatandaşlara saygı çerçevesinde siyasi bir çözüm bulunmasını savunuyoruz. Katalonya'ya sadık bir bağlılığımız var ve bunu elimizdeki tüm imkanlarla göstereceğiz. Dün demokrasiyi savunanlarla ve saldırıların mağdurlarıyla dayanışma içindeyiz."

Bartomeu, referandumda oy kullanma merkezlerine müdahale eden İspanya ulusal polisinin "orantısız güç kullandığını" öne sürerek, Katalonya'da son yıllardaki kendi geleceğine karar verme hakkı ve referandum girişimlerine destek verdiklerini hatırlattı.

AA