Barbaros Şansal Tutuklandı

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Barbaros Şansal, sevk edildiği hâkimlikçe “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Barbaros Şansal’ın hâkimlik sorgusu sona erdi.

AA’da yer alan habere göre, nöbetçi hâkimlik, Şansal’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

“Videoyu Bir Hiciv Olarak Paylaştım”

Şansal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Tepe’ye verdiği ifadesinde, “barbarosansalfn” isimli bir Twitter hesabının bulunduğunu ve “Terzi Yamağı” takma ismini kullandığını belirterek, şunları söylemişti:

“Bana sorduğunuz, ‘İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul’da silahla insanları taradı! Özeti budur.’ şeklindeki Twitter mesajı bana ait değildir. Yine, ‘Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi.. Noel Baba ha. uS’ şeklindeki Twitter mesajı bana aittir. Türkiye’de yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu mesajı saat 03.00 sıralarında paylaştım. Buradaki amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır.

Yine bana sormuş olduğunuz videoyu 1 Ocak günü saat 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştım. 19 Ekim 2015 tarihinde Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da ‘b.. b..Türkiye’ idi. Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerlar tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak’tan sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.”

“İnsanlar Yoğun Bir Şekilde Tahrik Edildi”

Savcı Tepe’nin sevk yazısında, Şansal’ın attığı twitler ve paylaştığı video içeriği hatırlatılarak, “Şüphelinin söz konusu paylaşımlarıyla toplumda infial uyandırdığı, birçok yazılı ve görsel basındaki haberlerden ve sosyal medyadaki paylaşımlardan da anlaşılacağı üzere, yoğun bir şekilde insanların tahrik edildiği, şüphelinin tahrik edici söz konusu eylemleri nedeniyle KKTC’den İstanbul’a gelirken uçakta ve uçaktan indikten sonra birçok vatandaş tarafından ciddi anlamda protestolara maruz kaldığı, şüphelinin farklı din, inançlara mensup kişiler ve farklı mezhep mensubu kişiler arasında çatışma varmış gibi algı oluşturmaya çalıştığı, ülkemizde yaşayan Alevi vatandaşları Sünni vatandaşlara karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlaşılmıştır.” ifadeleri kullanılmıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC’den sınır dışı edilen Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile getirildiği Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Evren: Türkiye’ye Dil Uzatmasına Müsamaha Etmemiz Mümkün Değildi

Öte yandan, KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de 2016 yılında 295 kişinin cezaevinden çıktıktan sonra ihraç edildiğine işâret ederek, diğer ihraçlarda olduğu gibi Barbaros Şansal’ın ihracında da gerek bakanlığın gerekse hükümetin yasayı uyguladığını kaydetti.

Yasaların bakanlığa vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Barbaros Şansal’ın ihracına karar verildiğini belirten Bakan Evren, “Anavatan Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik ve acılı süreçte, suç işlediği için ihraç edilmesi gerektiği hâlde edilmeyen, Kıbrıs Türk halkının tolerans sınırlarını zorlayarak anavatan Türkiye’ye aşırı ifadelerle dil uzatmasına hükümet olarak müsamaha etmemiz mümkün değildi.” ifadelerine yer verdi.