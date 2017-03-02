Barbaros Şansal Tahliye Edildi

»Ana Sayfa»Hukuk
02.03.2017 09:21
Barbaros Şansal Tahliye Edildi
Hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan modacı Barbaros Şansal, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, tutuklu sanık modacı Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç'ın, müvekkilinin tutukluluğunun devamına ilişkin karara 22 Şubat'ta yaptığı itirazın değerlendirildiği ifade edildi.

Atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarı, ceza alması durumunda infaz yasasına göre cezaevinde kalması gereken ve tutuklulukta geçirdiği süre, suça konu delillerin büyük oranda toplanmış olması ve etki edebileceği bir delil bulunmamasının göz önüne alındığı belirtilen kararda, Şansal'ın tutukluluk halinin devamına gerek olmadığının anlaşıldığı açıklandı.

Mahkeme kararında Barbaros Şansal'ın CMK'nın 109/3-a maddesi gereği tahliyesine hükmedilirken, Şansal hakkında "yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Şansal hakkında başlatılan soruşturmadan sonra hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iadesine karar verilen iddianame, savcılığın eksiklikleri gidermesinin ardından yeniden bu mahkemeye gönderilmişti.

Değerlendirmesini yapan mahkeme, Barbaros Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamenin kabulüne hükmederek, ilk duruşmanın 16 Mart'ta yapılmasını ve Şansal'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

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