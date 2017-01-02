Barbaros Şansal Kuzey Kıbrıs’tan Sınır Dışı Edildi
Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC’den sınır dışı edildi.
Barbaros Şansal’ın sosyal medya hesabından Türkiye’ye hakaret etmesi, KKTC İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
AA’da yer alan habere göre, yılbaşı tatili için geldiği KKTC’de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları’nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul’a gönderildi.
Öte yandan, Şansal’ın paylaşımlarından dolayı imza toplayan yüzlerce vatandaş, Şansal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Barbaros Şansal’a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.
Etiketler: barbaros şansal, kktc, kuzey kıbrıs, sınır dışı
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