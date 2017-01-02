Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
02.01.2017 23:01
Barbaros Şansal Gözaltına Alındı
Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC’den sınır dışı edilen Barbaros Şansal, İstanbul’da gözaltına alındı.

Barbaros Şansal’ın sosyal medya hesabından Türkiye’ye hakaret etmesi, KKTC İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

AA’da yer alan habere göre, yılbaşı tatili için geldiği KKTC’de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları’nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul’a gönderildi.

Barbaros Şansal, İstanbul’a Getirildi

İçinde Barbaros Şansal’ın da bulunduğu Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı, Atatürk Havalimanı’na indi.

Polisler tarafından uçak altından alınan Şansal, burada kendisine tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. Bu kişilere engel olabilmek için yoğun çaba harcayan polisler, Şansal’ı, polis aracına bindirerek havalimanından ayrıldı.

Şansal’a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi.

Şansal, Gözaltına Alındı

Gözaltına alınan Şansal, çok sayıda polis eşliğinde getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şansal, daha sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Barbaros Şansal’a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

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