İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. HABER

  3. 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

  4. Barbaros Muratoğlu Serbest Bırakıldı
Barbaros Muratoğlu Serbest Bırakıldı

Barbaros Muratoğlu Serbest Bırakıldı

Doğan Holding Ankara Temsilcisi hapis cezasına çarptırılsa da hapiste kaldığı süre nedeniyle tahliye oldu.

A+A-

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan yargılanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nu 2 yıl, 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.

Muratoğlu, Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafları basına sızmasının ardından gözaltına alınmış, ardından Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti.

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT