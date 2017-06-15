Barbaros Muratoğlu Serbest Bırakıldı
Doğan Holding Ankara Temsilcisi hapis cezasına çarptırılsa da hapiste kaldığı süre nedeniyle tahliye oldu.
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan yargılanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nu 2 yıl, 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.
Muratoğlu, Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafları basına sızmasının ardından gözaltına alınmış, ardından Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti.
Etiketler : Barbaros Muratoğlu, FETÖ soruşturmaları
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