'Barada Vadisi’nden Sivillerin Zorla Çıkarılması Anlaşmanın İhlalidir'

»Ana Sayfa»Suriye
31.01.2017 00:24
'Barada Vadisi’nden Sivillerin Zorla Çıkarılması Anlaşmanın İhlalidir'
SMDK, başkent Şam'daki Barada Vadisi'nden sivillerin zorla çıkarılmasının Esed rejimi ile muhalifler arasındaki anlaşmanın açık ihlali olduğunu belirtti.

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamasında, "İki gün önce Esed rejimi ile muhalifler arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Barada Vadisi'nde bulunan sivillerin zorla çıkarılması anlaşmanın açık ihlalidir. Bu tutum Esed rejimi tarafından demografik yapının zorla değiştirilmesi planıdır. Bu bir insanlık suçudur." ifadelerine yer verildi.

Barada Vadisi'nde yaşayan halkın topraklarını terk etmeye zorlanmasının, "buradan çıkmak yahut açlık ve abluka altında tutulmak ya da rejim ve diğer milis güçlerinin baskı ve zulümlerine geri dönmek" gibi seçeneklerle karşı karşıya bırakılmasının kınandığı SMDK açıklamasında, "Dönmemek üzere Suriye topraklarını terk etmeleri gereken asıl kişiler Suriye halkını öldürmek için gelen milislerdir." denildi.

ٍSMDK ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden, BM Antlaşması'nın 7'nci bölümü uyarınca "her türlü öldürme, abluka, zorla yerlerinden edilmelere son verilmesini ve tarafların varılan ateşkese riayet etmelerini" sağlayacak bir karar almasını istedi. Söz konusu kararın işgal güçleri ve mezhepçi terörist milislerin Suriye'den çekilmesi ve Suriye halkının haklarını koruyan siyasi çözüme varılmasına katkı sağlaması gerektiği ifade edildi.

Barada Vadisi'nin konumu

Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta. Başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik bir alanı oluşturuyor.

İran destekli Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni Temmuz 2016'da kuşatma altına almıştı.

Daha önce çatışma yaşanmayan Barada Vadisi, Halep'ten sivil ve muhaliflerin tahliyeleri tamamlandığında hedef haline gelmişti.

AA

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