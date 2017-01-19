Barada Vadisi'nde Taraflar Ateşkes İçin Anlaştı

»Ana Sayfa»Suriye
19.01.2017 23:02
Barada Vadisi'nde Taraflar Ateşkes İçin Anlaştı
Şam'ın ana su kaynaklarından bazılarına ev sahipliği yapan Barada Vadisi'nde çatışan tarafların, askeri operasyonların ve çatışmaların durdurulması konusunda anlaştığı bildirildi.

Barada Vadisi medya heyetinden edinilen bilgiye göre, rejim ordusu adına Tuğgeneral Kays el-Ferve, Baas Partisi'nin Şam Kırsalı Bölgesi Sekreteri Humam Haydar, Şam kırsalı valisi Alaa İbrahim, Kızılhaç temsilcisi olarak görevlendirilen Alman heyeti Barada Vadisine giriş yaptı.

TARAFLAR BUGÜNDEN İTİBAREN ATEŞKESİ İÇİN ANLAŞTI

Heyet Barada Vadisi'ndeki sivil ve askeri temsilcilerle bir araya geldi. Taraflar görüşmede, bugünden itibaren çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

Anlaşma kapsamında rejim saldırılarında kullanılamaz hale gelen Ayn el-Fica su tesislerinin onarımı için bölgeye uzman ekiplerin girmesi, Barada Vadisi'nde bulunan silahlı gruplardan kalmak isteyenlerin rejimle arasındaki meseleleri halledip bölgeden 6 ay içinde çıkması, rejimle arasını düzeltmek istemeyenlerin isimlerinin kaydedilip Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç eşliğinde İdlib'e gönderilmesi kararı alındı.

Rejim güçlerinin ve destekçisi Şii milislerin işgal ettikleri Besime köyünden belli bir süre sonra çıkması kararlaştırılırken, Esed ordusunun Ayn el-Fica köyüne yakın yerlerde elde ettiği noktalarda kalması ve daha fazla ilerlememesi, Besime ve Ayn el-Fica köylerinin kısa süre içerisinde onarılması konusunda uzlaşıldı.

BARADA VADİSİ

Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu 80-100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik alanı oluşturuyor.

Hizbullah ve Esed ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, bölgeye tüm giriş çıkışları kapatmıştı.

Etrafı yüksek dağlarla çevrili Barada Vadisi'nde bulunan 10 köyü muhalifler kontrol ediyor.

Kaynak: AA

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