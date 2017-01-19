Barada Vadisi’nde Direnişçiler Esed’e Karşılık Veriyor! (Video)

»Ana Sayfa»Suriye
19.01.2017 18:49
Barada Vadisi’nde Direnişçiler Esed’e Karşılık Veriyor! (Video)
Suriye’de ilân edilen ateşkese rağmen Barada Vadisi’ne yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Esed ve işbirlikçilerine direnişçiler karşılık veriyor.

Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar Halep’i işgâl ettikten sonra Şam’daki Barada Vadisi’ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Fetih Medya’da yer alan habere göre, şiddetli çatışmalara sahne olan Barada Vadisi’nde savunmada bulunan direnişçiler, Esed ve işbirlikçilerinin saldırılarına verilen karşılıkların yer aldığı iki video yayımladı.

Birinci videoda Esed ve işbirlikçilerine ait noktaların havan ve ağır silâhlarla vurulduğu gözlenirken, iki videoda ise Esed güçlerine ait bir tank rpg füzesiyle hedef alınıyor.

Suriye’de ilân edilen ateşeke rağmen Esed ve işbirlikçileri birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Direnişçiler de imkânlar elverdiğince bu saldırılara cevap veriyor.

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