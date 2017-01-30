Barada Vadisi Düştü! Direnişçiler ve Siviller Bölgeyi Terkediyor

»Ana Sayfa»Suriye
30.01.2017 14:24
Barada Vadisi Düştü! Direnişçiler ve Siviller Bölgeyi Terkediyor
Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırdığı Barada Vadisi'nde, muhalifler ve siviller bölgeden çıkıyor.

Suriye'de başkent Şam'da muhaliflerin kontrolünde ve rejim güçlerinin kuşatmasındaki Barada Vadisi'nden tahliyeler başladı. Saldırılara daha fazla direnemedikleri için vadiden çıkan yaralı askeri muhalifler ve sivillerden oluşan bin 300 kişi İdlib'e doğru yol alıyor.

Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, önceki gün, Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler arasında bölgenin boşaltılmasına ilişkin anlaşmaya varılmasının ardından, yaralı muhalifler ve sivillerden oluşan ilk grup, 42 otobüs ve 11 ambulansla, dün akşam saatlerinde yola çıktı.

Halihazırda bin 300 kişi, İdlib'e ulaşmak üzere Hama'daki Kalet Madik bölgesine ulaşmış durumda.

Söz konusu bölge, İdlib'in il sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve rejim ve muhaliflerin Hama'daki sınır hattını oluşturuyor.

Tahliye otobüsleri, Kalet Madik'in kuzeyine doğru ilerleyerek, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e giriş yapacak.

Yaralıların tahliyesinin tamamlandığı bölgede, anlaşmayı kabul eden siviller çıkarılmaya devam ediyor. Toplamda iki bin yüz kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Vadinin etrafında konuşlu askeri muhalifler de içerdeki muhaliflerin çıkmasından 48 saat sonra bölgeyi terk edecek.

Barada'dan çıkmak istemeyen ve bölgede yaşamaya devam etmek isteyenlerin ise rejimle uzlaşarak, bölgelerinde kalabilecekleri duyuruldu.

ESAD ORDUSU VE HİZBULLAH 5 HAFTA BOMBALADI

Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya garantörlüğünde ilan edilen ateşkese rağmen vadiye saldırılarını sürdürmüştü.

Daha önce çatışma yaşanmayan Barada Vadisi, Halep'ten sivil ve muhaliflerin tahliyeleri tamamlandığında hedef haline gelmişti.

Rejim ordusu ve Hizbullah, Rusya'nın garantörlüğüne rağmen 5 hafta boyunca, kuşatma altındaki vadiyi ağır bombardıman altına alarak ateşkesi hiçe saymıştı.

Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta. Başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor.

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