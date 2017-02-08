Bankaların Faiz Gelirleri 195 Milyar Liraya Ulaştı!
Türkiye’deki bankacılık sektörünün faizden elde ettiği gelir 2016’da 195 milyar liraya ulaştı.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, başta kredi ve kredi kartları olmak üzere birçok kalemden gelir elde eden bankaların 2016’da toplam faiz geliri 194 milyar 732 milyon lira olarak gerçekleşti.
Söz konusu rakam, 2015’te elde edilen yaklaşık 164 milyar 140 milyon liralık faiz gelirine kıyasla 30 milyar 592 milyon lira artış gösterdi.
Toplam faiz geliri 2014’te 138 milyar 667 milyon lira, 2013’te 110 milyar 631 milyon lira, 2012’de ise 109 milyar 896 milyon lira olarak kaydedilmişti.
Geçen yıl 195 milyar liraya ulaşan toplam faiz gelirinin 159 milyar 550 milyon lirasını kredilerden alınan faizler, yani “kâr payları” oluşturdu. Söz konusu rakamın da 39 milyar 879 milyon lirası tüketici kredilerinden alınan faizler, 9 milyar 53 milyon lirası kredi kartlarından alınan faizler, 19 milyar 443 milyon lirası taksitli ticari kredilerden alınan faizler ve 91 milyar 174 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden elde edildi.
Bankalar Faizden Elde Ettiği Gelirin Yarısından Fazlasını Faiz Olarak Geri Verdi
BDDK verilerine göre, bankaların 2016 sonu itibariyle faiz giderleri 103 milyar 389 milyon lira olarak gerçekleşti. Faizden yaklaşık 195 milyar lira gelir elde eden bankalar, bunun yarısından fazlasını faiz olarak geri vermiş oldu.
Bankaların 103 milyar lirayı geçen toplam faiz giderlerinin 74 milyar 178 milyon lira ile büyük bölümünü mevduata verilen faizler oluşturdu.
Faiz giderlerinin geri kalan bölümünün 10 milyar 674 milyon lirası bankalara verilen faizler, 1 milyar 75 milyon lirası para piyasası işlemlerine verilen faizler, 6 milyar 965 milyon lirası ihraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler, 9 milyar 299 milyon lirası repo işlemlerine verilen faizler, 43 milyon lirası finansal kiralama giderleri, 1 milyar 156 milyon lirası da diğer faiz ve faiz benzeri giderler kalemlerinde gerçekleşti.
Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyon Gelirleri 7 Milyar 229 Milyon Lira
Söz konusu dönemde “dönem net kârı” 37 milyar 532 milyon lirayı bulan bankaların, kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirleri 7 milyar 229 milyon lira, bankacılık hizmetleri gelirleri ise 23 milyar 145 milyon lira oldu.
Buna karşılık bankaların personel giderleri 22 milyar 271 milyon lirayı, diğer faiz dışı giderler kalemi ise 24 milyar 209 milyon lirayı buldu.
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