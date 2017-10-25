Bangladeş’teki Arakanlı Çocuklara Eğitim Umudu

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik saldırılarından sağ sağlim kurtulup Bangladeş’e ulaşmayı başaran çocukların yüzleri şu sıralar gülmeye başladı.

Bir çocuğun asla görmemesi gereken bir vahşete tanıklık ederek ülkelerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı çocuklar, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) eğitim projesiyle içler acısı durumlarını biraz olsun unuttu.

Euro News’ta yer alan habere göre, her hafta yaklaşık 12 bin Arakanlı çocuğun Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldığını belirten UNICEF yetkilileri, çocukların en temel hakkı olan eğitim hakkını onlara geri vermeye çalıştıklarını söylüyor:

“Bir çocuğun eğitim alması kadar önemli bir şey yok. Kamplarda yaşayan çocukların başka yapacak hiçbir şeyi yok. Biz onlara eğitim vererek en azından geleceklerinde iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmeye, bir iş bulabilme fırsatı yaratmaya çalışıyoruz. Eğitim ayrıca onların umut etmesini de sağlıyor.”

Birleşmiş Milletler (BM) ayrıca geçtiğimiz günlerde Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.