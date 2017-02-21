Bangladeş'te Yaşayan Tecavüz Kurbanı Arakanlı Kadınlar
Birleşmiş Milletler'in Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı zulmü açıkça gözler önünü sermesine rağmen Myanmar hükümeti ve ordusunun Rohingyaların durumunda değişikliğe yol açacak bir girişimde bulunmayacağı düşünülüyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) raporunda, Myanmar güvenlik güçlerinin bölgede yürüttükleri operasyonlarda toplu tecavüz, adam kaçırma, yargısız infaz, yağmalama ve darp gibi çok sayıda insanlık suçu işlediği belirtilmişti. Myanmar güvenlik güçleri tarafından tecavüze uğrayan kadınlardan biri olan 22 yaşındaki Sokina Khatun, Bangladeş'in Cox's Bazar kasabasında bulunan Leda kampında sığınmacı olarak yaşıyor.
AA
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Bangladeş'te Yaşayan Tecavüz Kurbanı Arakanlı KadınlarBirleşmiş Milletler'in Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı zulmü açıkça gözler önünü sermesine rağmen Myanmar hükümeti ve ordusunun Rohingyaların durumunda değişikliğe yol açacak bir girişimde bulunmayacağı düşünülüyor.
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