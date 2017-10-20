“Bangladeş’te Kamplardaki Arakanlıların Sayısı 800 Bine Ulaştı”

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçarak Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 589 bin olduğunu ve bu göçmenlerin zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Millman, Cox’s Bazar kentindeki kamplara daha önce gelenlerle birlikte bölgedeki Arakanlı Müslümanların sayısının 800 bine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Sınırın Bangladeş tarafındaki Anjuman Para köyünde sıkışıp kalan 7 bin göçmenin dün Bangladeş ordusu tarafından Ukhiya ve Teknaf’daki geçici kamplara yerleştirildiğini aktaran Millman, bölgede “hayat kurtaran” insani yardımlara devam ettiklerini kaydetti.

“En Büyük Göçmen Krizi”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan da basın toplantısında, “Son yıllardaki en büyük göçmen krizi ile karşı karşıyayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Khan, Arakan’a hâlen erişim izni alamadıklarına ve göçmen akınının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekti.

BM, Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.