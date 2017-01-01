Bangladeş'te İktidar Partisi Milletvekili Öldürüldü

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01.01.2017 21:17
Bangladeş'te İktidar Partisi Milletvekili Öldürüldü
Bangladeş'te iktidar partisi milletvekili Manzurul İslam Liton evinde vurularak öldürüldü.

Yerel polis şefi Atiar Rahman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Avami Ligi Partisi'nden milletvekili Liton'un Gaibandha'daki evinde vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Aile üyelerinin polise verdiği ifadeyi aktaran Rahman, eve gelen motosikletli 4 kişinin yakın mesafeden Liton'u vurup kaçtığını söyledi.

Avami Ligi Partisi Genel Sekreteri Obaidul Quader, gazetecilere yaptığı açıklamada, Liton'a düzenlenen saldırının "planlı bir cinayet" olduğunu ve "mezhepsel güçlerin korkakça eylemi" gibi göründüğünü ileri sürdü.

Liton'un öldüğü doktorlar tarafından doğrulanırken, polis olayın ayrıntısına ilişkin daha fazla bilgi paylaşmadı.

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