Bangladeş’te Heyelan: 48 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş’in güneydoğusunda şiddetli yağışlar 3 dağlık bölgede heyelanlara neden oldu. Pazartesi günü etkili olmaya başlayan yağmurların ardından çok sayıda ev toprak altında kaldı. Afette en az 48 kişi yaşamını yitirdi.

Ordu sözcüsü Rezaul Karim, bir otoyolun yakınında meydana gelen heyelanın ardından bölgeye giden arama kurtarma ekibinden 2 görevlinin ve 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise hâlen kayıp olduğunu bildirdi.

Rangamati bölgesinde 26, Chittagong’da 12, Bandarban’da da 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet yönetimi yetkilisi Reaz Ahmed, söz konusu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bazı ücra bölgelere ulaşılamadığını kaydeden Ahmed, can kaybı sayısının artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA