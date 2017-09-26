Bangladeş'e Sığınan Arakanlı Sayısı 480 Bine Ulaştı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 480 bine ulaştığını açıkladı.

Sözcü Millman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti civarındaki kamplar ve geçici yerleşim merkezlerindeki Arakanlı Müslüman sığınmacı sayısının 480 bin olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac da bugün yaptığı açıklamada, Cox's Bazar'daki kamplarda 436 bin sığınmacının olduğunu söylemişti.

Rakamın aniden yükselişe geçmesinin nedeni olarak kamplara son günlerde gelen onbinlerce sığınmacının kaydının geç yapılmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda en az 200 köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.