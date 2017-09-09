Bangladeş’e Sığınan Arakanlı Sayısı 290 Bine Ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 290 bine ulaştığının tahmin edildiğini bildirdi.

BMMYK'nın Bangladeş'teki bölge sözcüsü Vivian Tan, ülkeye sığınanların sayısının giderek artmaya devam ettiğini, dolu kamplar nedeniyle acilen daha fazla geçici barınağa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bangladeş'e yeni gelenlerin yol kenarlarına ya da herhangi bir toprak bölgeye kendiliğinden yerleştiğine dikkati çeken Tan, "İnsanları çok uzun süre barındırmayacak derme çatma sığınakların yayıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kamplarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydeden Tan, "Bu çok zor çünkü her gün gidecek yeri olmayan yeni gelenler görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BMMYK tahminlerine göre 290 bin kişinin Bangladeş’e ulaştığı kaydedildi.

BM, Bangladeş makamlarından, yeni yerleşim yerleri kurabilecek daha fazla arazi alanları hazırlamalarını talep etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan, dün BM Cenevre Ofisi'nde, Arakan sorununa ilişkin ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Sözcü Doyle, son günlerde Bangladeş'e gelen 130 bin Arakanlı sığınmacının kayıtlı kamplar ile Kutupalong, Leda ve Balukhali bölgelerindeki 3 derme çatma kampta yaşama tutunduğunu, 90 bin sığınmacıyı bölge halkının misafir ettiğini ve yaklaşık 50 bin sığınmacının da spontane olarak geçici kamplara yerleştiğini belirtmişti.

Son iki haftada 270 bin Arakanlı sığınmacının ulaştığı Bangladeş'teki kampların aşırı kalabalık olduğunu bilgisini paylaşan Doyle, sığınmacıların acil insani yardıma ihtiyaç duyduklarını ve durumun "korkunç" olduğunu ifade etmişti.