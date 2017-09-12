“Bangladeş’e Geçen Arakanlıların Sayısı 370 Bine Ulaştı”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısındaki hızlı artışa dikkat çekerek, “25 Ağustos’tan bu yana sınırı geçenlerin sayısı 370 bine ulaştı. Bu oldukça ani bir artış.” ifadesini kullandı.

Göçmenlerin Sayısı Neden Hızlı Bir Şekilde Artıyor?

AA muhabirinin, “Sınırı geçen Arakanlı Müslümanların sayısını dün 313 bin olarak açıklamıştınız. Bu hızlı artışın nedeni ne?” sorusu üzerine Doyle, sınırı geçerken kayıt altına alınmayan çok sayıda göçmenin geçici yerleşim bölgelerine insani yardım için akın etmesiyle sayının arttığını söyledi.

“Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Göçmen Akını”

Basın toplantısına Bangladeş’ten telefonla bağlanan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuk Destek Birimi Direktörü Jean Lieby, Bangladeş’e gelen Arakanlı göçmen akınının duracağına dair hiçbir işaret görmediğini vurgulayarak, “Eşi benzeri görülmemiş bir göçmen akınıyla karşı karşıyayız.” dedi.

“Göçmenlerin Yüzde 60’ı Çocuk”

Lieby, sınırı geçen göçmen yüzde 60’ının çocuklar olduğu bilgisini paylaşarak, “Çok sayıda çocuk hasta ve bazıları da karşılaştıkları zor şartlar nedeniyle travma geçiriyor.” diye konuştu.

Su yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi için kamplarda temiz suya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Lieby, 20 bin Arakanlı çocuğun acil yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.