Bangladeş, Myanmar’ın Arakanlıları Geri Almasını İstiyor!

AA’nın Bangladeş basınına dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakanı Mahmud Ali ve beraberindeki heyet, başkent Dakka’da Myanmar Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri U Kyaw Tint Swe ile bir araya geldi.

Toplantıda Myanmar’a Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi ve Birleşmiş Milletler’in (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan liderliğindeki Arakan Danışma Komisyonu’nun tavsiyelerinin uygulanması konusunda anlaşma taslağı sunuldu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Ali, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, yıllardır Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik uygulayan Myanmar’a Bangladeş’teki Arakanlı Müslüman göçmenleri geri almayı önerdiğini söyledi.

Öte yandan, toplantıya ilişkin Myanmar tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Ayrıca, yerel bir televizyon kanalı, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal’in de Arakanlı Müslümanlar konusunda Myanmar’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Arakanlı Müslümanlara Etnik Temizlik

Myanmar ordu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200’den fazla köy, ordu ve çeteler tarafından yok edildi.