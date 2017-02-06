Bangladeş Arakanlı Müslümanları Riskli Bölgeye Yeniden Yerleştirecek
Bangladeş, Myanmar'daki şiddet ve ayrımcılıktan kaçarak ülkeye gelen Arakanlı Müslümanları (Rohingya) ülkenin güneydoğusundaki Bengal Körfezi'nde yer alan, erişimin ancak botlarla sağlanabildiği Thengar Char Adası'na yeniden yerleştireceğini bildirdi.
Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali, 60 diplomat ve aralarında Birleşmiş Milletlerin (BM) de bulunduğu çeşitli kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.
Ali, söz konusu diplomat ve yetkililerden komşu Myanmar'daki şiddet ve ayrımcılıktan kaçarak ülkenin güneyindeki Cox's Bazar'a yerleşen Arakanlı Müslümanları Bengal Körfezi'ndeki Thengar Char Adası'na yeniden yerleştirmek için yardım istedi.
Mültecilerin artan sayısının yeterli yardımın sağlanmasını güçleştirdiğini, aynı zamanda sosyo-ekonomik, çevresel ve güvenlik sorunlarına yol açtığını söyleyen Bakan Ali, uluslararası toplumdan Thengar Char'ı geliştirerek mültecileri buraya yerleştirme ve zamanla ülkelerine iade etme konusunda destek talep etti.
Açıklamada, Thengar Char'da ev, okul ve hastane gibi binaların olmadığı anımsatılarak Arakanlı Müslümanların yerleştirilmesinin hazırlıklar tamamlandığında mümkün olabileceği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, halihazırda 100 binlerce Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Bangladeş'e ekim ayından bu yana askeri operasyonların sürdüğü Arakan'dan kaçan binden fazla Müslümanın daha geldiğine, bu insanlara kalacak yer ayarlamanın yetkililerin işini daha da zorlaştırdığına dikkati çekti.
Bangladeş hükümeti, internet sitesinde yayımlanan idari talimatta Myanmar'daki şiddetten kaçarak ülkeye gelen Arakanlı Müslümanların Thengar Char'a yeniden yerleşimlerinin sağlanması için çalışmalara başlanacağını belirtmişti. Hükümet, yetkililerden Myanmar vatandaşlarının ülkeye yasa dışı girişlerinin durdurulması, var olanların yerel nüfusla karışmalarının engellenmesi ve tüm mültecilerin ülkede belirlenen bölgelere yerleştirilmesi ve orada kalmaları için gereken tedbirlerin alınmasını istemişti.
Gelgitler nedeniyle yılın büyük bölümünde sular altında kalan, sular çekildiğinde ise bataklığa dönüşen Thengar Char'ın yaşam alanı olarak tayin edilmesi, insan hakları savunucularının ve uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.
Dışişleri Bakanı Ali, geçen ay Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin özel temsilcisi olarak Bangladeş'e gelen Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı U Kyaw Tin ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Myanmar'ın yüz binlerce Arakanlı Müslümanın evlerine dönmeleri için gerekli önlemleri bir an önce alması gerektiğini söylemişti.
Bangladeş'in Myanmar sınırındaki Cox's Bazar'da bulunan BM'nin iki mülteci kampında 1992 yılından bu yana 32 bin kayıtlı Arakanlı Müslüman sığınmacı olarak yaşıyor. Kayıt dışı mültecilerle birlikte sayıları 200 bin ila 400 bini bulan sığınmacıların büyük bölümü, kamplar çevresindeki derme çatma barınaklarda yaşarken, bir kısmı da ülkenin güney sahillerine dağılmış halde yaşamlarını sürdürüyor.
Yeniden yerleştirme planı ilk kez 2015 yılında gündeme gelmiş, insan hakları savunucuları ve uluslararası yardım gruplarından gelen eleştiriler sebebiyle rafa kaldırılmıştı.
BM, Myanmar'da vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Arakanlı Müslümanları dünyanın en fazla zulme uğrayan topluluğu olarak tanımlıyor.
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