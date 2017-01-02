Bana’dan Halep’e Veda Etmeden Önce Son Bir Şarkı

»Ana Sayfa»Suriye
02.01.2017 19:36
Bana’dan Halep’e Veda Etmeden Önce Son Bir Şarkı
Halep’ten tahliye edilerek Türkiye’ye getirilen 7 yaşındaki Bana el-Abed, kuşatma sırasında yaşananları aktardığı Twitter hesabından, Halep’e son bir şarkı ile veda etti.

Suriye’nin Halep kentinden tahliye edilerek 19 Aralık’ta Türkiye’ye getirilen 7 yaşındaki Bana el-Abed, kuşatma sırasında kentte yaşananları aktardığı Twitter hesabından, 1 Ocak’ta, “Halep’i terk etmeden önce son bir şarkı.” metni ile birlikte bir video paylaştı.

Videoda, Bana’nın kentteki yıkıntılar arasında, Lübnanlı sanatçı Remi Bandali’nin, ülkesinde 1975 ile 1990 yılları arasında yaşanan ve 120 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan savaşta çocukların içerisine süreklendiği durumu anlatmak için yazdığı, “Bize çocukluğumuzu verin. Bize barışı verin.” isimli şarkısını seslendirirken görülüyor:

Bana’nın söylediği şarkının sözleri şöyle:

“Size iyi bayramlar dilemeye geldik.
Ve bu bayramlarda soruyoruz size:
Bizim neden hiç bayramımız, süslemelerimiz olmuyor?

Ey dünya...
Benim topraklarım yakıldı.
Benim topraklarımın özgürlüğü çalındı.

Gökyüzümüz hayâl kuruyor.
Günlere soruyor:
Güzel güneş, kuşların kanat çırpışları nerede?

Ey dünya...
Benim topraklarım yakıldı.
Benim topraklarımın özgürlüğü çalındı.

Benim toprağım küçük. Benim gibi, küçük.
Ona barışı geri verin.
Bize çocukluğumuzu geri verin.

Bize çocukluğumuzu geri verin.
Bize çocukluğumuzu geri verin.
Bize barışı, barışı geri verin.”

Kaynak: Al Jazeera

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