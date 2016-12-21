Bana el-Abed: Rüyamda Hep Öldüğümü Görürdüm

Suriye’nin Doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed, “Halep’e dönmek istiyorum. Orada okumak istiyorum.” dedi.

Suriye’nin Doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir edildikten sonra AA’nın sorularını yanıtladı.

Doğu Halep’te neler yaşadığının sorulması üzerine Bana, sürekli bombardıman altında olduklarını, evlerinin yıkıldığını anlattı.

“Canım Hep Meyve Çekerdi”

Bana, “En çok ölümden korkardım. Rüyamda hep öldüğümü görürdüm.” dedi.

Kuşatma altındayken sâdece pilav ve makarna yediklerini belirten Bana, “Canım hep meyve çekerdi.” dedi.

“Eşarp Taktım ve Gizlendim”

Bana, “Tahliye edilmeyi beklerken annem beni dikkatli olmam için tembihledi. Eşarp taktım ve gizlendim. Kimse beni tanımadı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Bana, Türkiye halkına teşekkür etti.

“Halep’e Dönmek İstiyorum”

Bana, “Halep’e dönmek istiyorum. Orada okumak istiyorum. Çocukları eğitmek için öğretmen olmak istiyorum. Ama orada okul kalmadı.” diye konuştu.

Bana ve ailesi önceki gün Doğu Halep’ten Türkiye sınırında direnişçilerin kontrolündeki İdlib’e tahliye edilmişti. Ardından Türkiye’ye getirilmişti.

Twitter’dan Dünyaya Çağrı Yapıyorlardı

Küçük kız ve annesi Fatma el-Abed, 3 ay önce Twitter’da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu.

Anne Fatma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na mesaj atarak yardım çağrısı yapmış, Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Bana’nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.