“Bana Bunu Yapanları Asla Affetmeyeceğim”

Suriyeli Mahmud Kuveynedi’nin (30) hayatı, yaklaşık 7 ay önce Suriye’nin Halep kentindeki evlerinin bahçesine Beşşar Esed rejimi tarafından atılan varil bombasının düşmesi sonucu karardı.

Olayda iki bacağını kaybeden ve hâlâ yaşadığı şoku üzerinden atamayan Kuveynedi, tedavi için geldiği Türkiye’de yeni hayatına alışmaya çalışıyor.

“Hayatım, Hayallerim Alt Üst Oldu”

AA’da yer alan habere göre, o gün yaşadıklarının hâlen gözünün önünde olduğunu söyleyen Kuveynedi, olay öncesi evlerinin bahçesinde 2 kuzeniyle sohbet ettiğini belirtti.

Birden büyük bir gürültü ve alev topuyla sarsıldıklarını aktaran Kuveynedi, “Evimizin bahçesinde kuzenlerimle beraber oturuyorduk. Bir anda savrulduk, ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kendimden geçmişim. Uyandığımda ise bacaklarım yoktu. İnanamadım ve gözyaşlarına boğuldum. Hayatım, hayallerim alt üst oldu.” dedi.

“Yürüyebilmem İçin Protez Bacak Gerekiyor”

Suriye’de yeterli ilaç ve tedavi desteği bulamadığı için Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getirildiğini kaydeden Kuveynedi, tek tesellisinin aynı saldırıda yaralanan kuzenlerinin durumunun iyi olması olduğunu ifade etti.

Şu an tedavisinin sürdüğü Reyhanlı’da bir yakınının yanında kaldığını aktaran Kuveynedi, “Bir daha yürüyemeyecek olmam beni çok üzüyor. Tekerlekli sandalye ile ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyorum. Bana bunu yapanları Allah’a havale ediyorum ve asla affetmeyeceğim. Allah Türkiye’den razı olsun. En azından hayattayım. Yürüyebilmem için protez bacak gerekiyor. İnşallah buna da yakın zamanda kavuşurum.” şeklinde konuştu.