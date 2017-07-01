Balya İşçilerinin Kavurucu Sıcakta Zorlu Mücadelesi!

Buğday tarlalarındaki hasadın ardından geriye kalan saplar, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere her biri 25 kilogram gelen balyalar hâline getiriliyor.

Balyaların tarladan ahırlara taşınması ise sezonluk olarak çalışan işçilere kalıyor.

Sıcağa aldırmadan, sabahtan başladıkları işlerini güneş batana dek sürdüren işçiler taşıdıkları her saman balyasına karşılık yaklaşık 1 lira 25 kuruş ücret alıyor.

Kuzey Afrika sıcaklarıyla zaman zaman 45 dereceye yaklaşan tarlalarda işçiler, saman balyalarından korunmak için başlarına kadın çorabı ya da tülbent takarak çalışıyor.

500 balya bulunan bir tarlada işlerini yaklaşık 3 saatte tamamlayan işçiler, kavurucu sıcağa rağme ekmek parası kazanmak için mücadele ediyor.

Kaynak: AA