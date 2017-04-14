Balıkesir'de Kılıçdaroğlu ve Askerden Provokasyon

Balıkesir'de askeri üste törenle karşılanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yasağını ihlal etti.

Askeri üsse özel helikopteri ile iniş yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu askeri törenle karşılandı. Tören mangasının sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve amirleri dışında kimseyi karşılamayacağı askeri yönetmeliklerle kontrol altına aldığı biliniyor. Seçim yasağının ihlali anlamına gelen bu uygulama sosyal medyada büyük tepki çekti.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması çalışması için Balıkesir'e giden Kılıçdaroğlu, Bandırma 6. Anajet Üssünde askeri törenle karşılandı.

Üs komutanlarının sıraya girerek tek tek tokalaştıkları Kılıçdaroğlu, daha sonra ellerinde silahları ve özel kıyafetleriyle resmi tören mangasını selamladı.

Ana muhalefet partisi liderine temayüllerin dışına çıkılarak askeri tören düzenleyen Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, seçim yasaklarının 64. maddesini ihlal ediyor.