Balıkesir'de Kılıçdaroğlu ve Askerden Provokasyon

»Ana Sayfa»Gündem
14.04.2017 09:28
Balıkesir'de Kılıçdaroğlu ve Askerden Provokasyon
Balıkesir'de askeri üste törenle karşılanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yasağını ihlal etti.

Askeri üsse özel helikopteri ile iniş yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu askeri törenle karşılandı. Tören mangasının sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve amirleri dışında kimseyi karşılamayacağı askeri yönetmeliklerle kontrol altına aldığı biliniyor. Seçim yasağının ihlali anlamına gelen bu uygulama sosyal medyada büyük tepki çekti.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması çalışması için Balıkesir'e giden Kılıçdaroğlu, Bandırma 6. Anajet Üssünde askeri törenle karşılandı.

Üs komutanlarının sıraya girerek tek tek tokalaştıkları Kılıçdaroğlu, daha sonra ellerinde silahları ve özel kıyafetleriyle resmi tören mangasını selamladı.

Ana muhalefet partisi liderine temayüllerin dışına çıkılarak askeri tören düzenleyen Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, seçim yasaklarının 64. maddesini ihlal ediyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BMGK’nın Kimyasal Saldırıyı Araştırma Tasarısına Rusya’dan Veto12 Nisan 2017 Çarşamba 23:49
  • Hrant Dink Cinayeti Soruşturmasında 2 Astsubay Tutuklandı12 Nisan 2017 Çarşamba 23:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan "Erdoğanname" Kitabının Toplatılmasını Taleb Etti12 Nisan 2017 Çarşamba 23:38
  • Diyarbakır’daki Saldırıyı PKK Üstlendi!12 Nisan 2017 Çarşamba 20:37
  • "Kanser Hastalarının Tedavisini, Masrafını Üstleneceğiz"12 Nisan 2017 Çarşamba 19:23
  • Hrant Dink Cinayeti Soruşturmasında 2 Askere Tutuklama Talebi12 Nisan 2017 Çarşamba 19:20
  • "Politik Hümanistler"(!) Vicdanlarını Böyle Soğutuyorlar12 Nisan 2017 Çarşamba 17:25
  • “Esed Rejiminin Suçlarını Görmezden Gelmek Siyasi Faciadır”12 Nisan 2017 Çarşamba 15:00
  • Odatv Davasında Tüm Sanıklar Beraat Etti12 Nisan 2017 Çarşamba 14:38
  • Diyarbakır’daki Saldırıda 1 Ton Patlayıcı Kullanılmış!12 Nisan 2017 Çarşamba 13:19
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim