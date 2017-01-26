Balıkesir’de 16 Eski Emniyet Mensubu Tutuklandı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 18 Ocak’ta, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Siirt ve Ağrı’da, örgütün Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ndeki üst düzey yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17’si, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
AA’da yer alan habere göre, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1. sınıf emniyet müdürü N.A.Y, 2. sınıf emniyet müdürleri A.Ç, N.Ç, C.Ö, A.G, İ.K, V.D, S.K, T.C, 4. sınıf emniyet müdürleri Z.I, S.T, B.T, Y.C, S.G, H.M.K. ile emniyet âmiri C.E. tutuklandı. R.İ. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyon kapsamında KHK ile ihraç edilen rütbeli eski emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheliden 21’i yakalanmıştı. 17-25 Aralık süreci öncesinde, İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi gibi birimlerde önemli mevkilerde görev aldıkları belirlenen şüphelilerin tamamının ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilmişti.
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