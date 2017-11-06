Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Kafaoğlu Oldu

Zekai Kafaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezinde kabul ettiğini söyledi.

Burada Erdoğan'ın kendilerine yönelik bir konuşma yaptığını ifade eden Kafaoğlu "Cumhurbaşkanımız doğrudan iletti. Bütün meclis üyelerine benim adaylığımı açıkladı. Daha önce Altıeylül'e hizmetkarlık yapıyordum. Artık 1 milyon 200 bin nüfuslu Balıkesir'in tamamına hizmetkarlık yapacağız. Bu makamda vatandaşlara hizmet ederek onları mutlu etmeye çalışacağız. İnşallah Balıkesir'i yeniden bir araya getireceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ise "Balıkesir için hayırlı, uğurlu olsun. Teşkilatımız için hayırlı olsun. Kararı Cumhurbaşkanımız tebliğ etti. İlk olarak Cumhurbaşkanımız ile ben görüştüm, daha sonra başkanlarımızla görüştü tek tek. Daha sonra da kararını açıkladı." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, 7 Kasım Salı günü yapacağı toplantıda yeni belediye başkanını seçecek.

AA