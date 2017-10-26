Balıkesir Belediye Başkanı İstifa Kararını Pazartesi Açıklayacak
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, belediye başkanlığından istifasına ilişkin “Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak.” dedi.
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AA’da yer alan habere göre, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belediye Toplantı Salonu’nun girişinde bir basın mensubunun “İstifayla ilgili bir açıklama var mı?” sorusuna, “Açıklama var efendim, pazartesi günü saat 17.00’de. Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak.” karşılığını verdi.
Etiketler : balıkesir büyükşehir belediyesi, ahmet edip uğur
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