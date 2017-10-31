Balıkadamlardan “Ata”ya Saygı Duruşu

HAKSÖZ HABER

İzmir Çeşme'de Balık Adamlar, 29 Ekim bayramı vesilesiyle bir seramoni hazırlamışlar. Atatürk büstünü denizin altına yerleştirerek selam durma, saygı duruşundan bulunma fikri oldukça ilginç. Aslında bu fotoğraf yeni değil. Yeni değil derken, asırlar öncesinden günümüze uzanan görüntülerden pek farklı değil. Fark, denizaltı teknolojisi sayesinde insanlığın bir parça daha ilerlemiş olmasında. Pek tabii ki ilerleyen teknolojiye karşın düşünce, ideoloji, inanç, hayat telakkisi, tapınma güdüsü gibi konulardaki zaaflar bir döngü şeklinde tekerrür ediyor. Bu açıdan değişmeyen tek şey, bazı ritüellerin ve tapınç gösterilerinin hiç değişmemiş olması.

Büstün yosun tutmuş olması ise ilginç bir ayrıntı olarak hemen göze çarpıyor. Ve insanda ilk anda "Yosun tutacağı 94 yıl öncesinden belliydi" dercesine bir dejavu hissi uyandırıyor.