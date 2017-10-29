Balfour Deklarasyonunu Protesto İçin Londra’dan Yola Çıkan Grup Filistin’e Ulaştı

Uzun soluklu yürüyüşü tertip eden Beytlahim’deki Kutsal Topraklardaki Emanet Müessesine bağlı Turizm ve Bilgi birimi Müdürü İlyas Dais yaptığı açıklamada, 60 kişiden oluşan grubun Londra’dan yola çıktığını, oradan Fransa ve İsviçre’ye uğradığını, daha sonra İtalya ve ardından Yunanistan’a geçen heyetin Türkiye’ye, oradan da uçakla Amman’a geldiğini, buradan da yayan yürüyüşünü tamamlamak için El-Kerame kapısından içeri girip Filistin topraklarına geçtiğini söyledi.

Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında Dais, “İngiliz heyet hükümetine Filistin halkına yönelik bir tutum sergilemesi ve yüz yıl önceki Balfour Deklarasyonu nedeniyle bu halkın başına gelenler için özür dilemesi hususunda mesaj verdiği gibi, uluslararası camiaya da işgalin üzerinden elli yıl, Nekbe’nin üzerinden yetmiş yıl ve Gazze’ye dayatılan kuşatmanın üzerinden on yıl geçtiğini hatırlattı” dedi.

Heyetin Filistin’e ulaşmakla işini bitirmeyeceğini belirten Dais, Filistinlilerin işgal altında çektikleri sıkıntıları yerinde görüp dünyaya duyurmak için değişik bölgeleri, köyleri, mülteci kamplarını gezeceğini ifade etti.

FİEM