Balfour: ‘Başkalarının Toprağının Başkalarına Peşkeş Çekilişi’nin Adı..

Selahaddin E. Çakırgil'in yazısı:

2 Kasım 1917.. Yani, tam yüzyıl önce bugün..

İngiliz emperyalizminin o zamanki dışbakanı Arthur James Balfour bir beyannâme yayımlayarak, Yahudileri Filistin’e göç etmeye çağırıyordu.

Bir devletin, savaş içinde işgal etmiş bile olsa, henüz savaş bitmeden, barış andlaşması yapılmadan, işgal ettiği topraklara yerleşmeleri için hele de başkalarını çağırması, alışılmış bir durum değildi. Ama, İngiliz emperyalizmi işgal ettiği o topraklara, henüz savaşın bitmediği bir sırada, bu topraklardan iki bin yıl önce çıkarılmış olan Yahudilerin yerleşmesi için böyle bir beyannâme yayınlamıştı.

Bu beyannâme, ‘sionizm (2 bin yıldır vatansız olan Yahudileri bir vatana kavuşturma) ideali’nin öncüsü olan Theodore Herzl’in 1897’de İsviçre- Basel’de tertiplediği ilk Sionizm Kongresi’nden 20 yıl sonra, ‘sionist hareket’e altın tepsi içinde sunulmuş ve hayal bile edilemeyecek bir hediye idi.

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