Baki Kızıltepe Kardeşimizin Kızı Zeynep Sevra Defnedildi
Özgür-Der Sakarya Temsilcisi Mehmet Baki Kızıltepe'nin bugün vefat eden kızı Zeynep Sevra bugün defnedildi.
A+A-
Özgür-Der Sakarya Temsilcisi Mehmet Baki Kızıltepe'nin bir süredir Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 17 yaşındaki kızı Zeynep Sevra Kızıltepe sabah saatlerinde hakka yürüdü. Merhume, Sapanca Cami Cedid'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sapanca Kemer Aile Kabristanlığı'na defnedildi.
HABERE YORUM KAT