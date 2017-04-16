Bakanlık Suriyelilerin Bilgilerini Güncellemek İçin Çalışma Başlattı

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16.04.2017 12:29
Bakanlık Suriyelilerin Bilgilerini Güncellemek İçin Çalışma Başlattı
Türkiye'deki 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli, biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alındı. Suriyelilerden 1 milyon 351 bin 134'ü 18 yaş altında. Vatansız olarak nitelendirilen 356 bin 337 bebek Türkiye'de doğdu. Yeni doğanlara geçici kimlik verildi.

Hürriyet'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye sığınan ve biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alınan Suriyelilerin bilgilerini güncellemek için çalışma başlattı.

81 İL KAYIT ALTINDA

Resmi verilere göre Türkiye’nin 81 ilinde kayıt altına alınan 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli var. En fazla Suriyelinin olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise 33 kayıtlı kişiyle Bartın. 130 bin nüfusu olan Kilis’te ise 124 bin kayıtlı Suriyeli barınıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, barınma, sağlık, eğitim, çalışma ve sosyal yardımlar faydalanmaları için kayıtlarını güncellemeye aldı. Türkiye genelinde 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli, biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alındı. İlk geldiklerinde beyana göre kayıtları oluşturulan Suriyeliler, bulundukları illerdeki Göç İdaresi Müdürlükleri’ne giderek bilgilerini güncelliyor.

EN FAZLA İSTANBUL’DA

Kayıt altına alınan Suriyelilerin 81 ildeki dağılımı da ortaya çıktı. Suriyelilerin en fazla yaşadığı il İstanbul olurken, en az ise Bartın oldu. Buna göre İstanbul’da kayıt altına alınan 479 bin 555 Suriyeli yaşıyor. İstanbul’u, 420 bin 532 kişiyle Şanlıurfa, 384 bin 24 kişiyle Hatay, 329 bin 670 kişiyle Gaziantep takip etti. Nüfus oranına göre ise en fazla kayıtlı Suriyeli Kilis’te yaşıyor. 130 bin 825 nüfusu olan Kilis’te, 124 bin 481 kayıtlı Suriyeli barınıyor. 33 kayıtlı kişiyle Bartın en az Suriyelinin yaşadığı il olurken, ardından 40 kayıtlı kişiyle Artvin, 42 kişinin sığındığı Bayburt ve 81 kişinin yaşadığı Sinop geliyor.

YENİ DOĞANLARDA KAYIT ALTINDA

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin yaş ve cinsiyet olarak da dağılımı ortaya çıktı. Suriyelilerden, 1 milyon 376 bin 588’i kadın, 1 milyon 351 bin 134’ü 18 yaş altında. 18 yaşından küçük olanların 645 bini ise kız çocuğu. Vatansız olarak nitelendirilen 356 bin 337 Suriyeli bebek Türkiye’de doğdu. Yeni doğanlar da kayıt altına alınarak geçici kimlik verildi.

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